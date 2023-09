Les meilleures astuces de grand-mère pour identifier les bons et les mauvais champignons

La cueillette des champignons ne s’improvise pas, et plusieurs saisons vous seront probablement nécessaires avant de devenir un crack de la cueillette ! Avant d’arpenter les sous-bois et les prairies, informez-vous : rien de tel qu’une bonne encyclopédie pour réviser ses classiques. Forme, chapeau, pied, couleur, odeur… Vous trouverez dans ces vieux grimoires toutes les informations dont vous aurez besoin pour vous familiariser avec la mycologie. Plus généralement, il est plus prudent de ne ramasser que les champignons que vous connaissez.

L’une des meilleures astuces en la matière est de retourner le chapeau, car c’est là que vous pourrez observer de réelles différences entre les champignons. Aussi, assurez-vous que le champignon ne soit ni trop vieux, ni trop abîmé, et qu’il ne soit pas situé à proximité d’un site pollué (décharges, sites industriels, etc.). Enfin, faites vos devoirs et identifiez au préalable les espèces toxiques, dont les plus connues en France sont l’amanite phalloïde, l’amanite vireuse, la galère marginée ou encore le cortinaire couleur de rocou, des champignons mortels pour l’homme.