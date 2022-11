Fast-foods : des menus enfants bien trop caloriques, relève une association

Des plats trop caloriques, trop gras, trop salés... L'association de consommateurs Consommation Logement Cadre de Vie (CLCV) a passé en revue les menus proposés pour les plus jeunes par sept grandes chaînes de fast-foods : McDonald’s, Burger King, Quick, KFC, Subway, Brioche Dorée et O’Tacos. Elle constate que les menus enfants sont dans l'ensemble trop riches, que leur qualité nutritionnelle s'est dégradée depuis 2010 et que l'information sur celle-ci est "presque inexistante". Une situation inquiétante, quand l'on sait que près d'un enfant sur dix et deux adolescents sur dix mangent au moins une fois par semaine dans un fast-food, selon l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses). Par mois, cette proportion grimpe à un enfant sur deux et six adolescents sur dix.

Il est pourtant "possible de manger équilibré au fast-food", note l'association dans son enquête : un burger ou un sandwich, une boisson peu ou pas sucrée, une portion de fruits et une portion de légumes offrent en moyenne 18% des apports caloriques de la journée. Mais ce type de menu n'a pas la faveur des plus jeunes, qui préfèrent ceux jugés "gourmands" par l'association, comprenant frites et sodas, particulièrement mauvais pour la santé.