Cancer contagieux chez les moules : que se passe-t-il dans les ports ?

Un cancer contagieux affectant les moules se répand dans le monde entier. Des chercheurs du CNRS ont établi un lien entre le transport maritime et cette prolifération. Fixées aux coques des bateaux, les moules cancéreuses propagent la maladie au rythme du trafic.

Les moules sont-elles en danger ? C'est la question soulevée par une étude parue mercredi 21 février dans la revue Proceedings of the royal society B qui établit un lien entre la prolifération d'un cancer transmissible affectant ce mollusque et le transport maritime. Menés par des scientifiques du CNRS et de l’université de Montpellier, ces travaux soulignent que les ports vendéens et bretons constituent des foyers de contagion pour la lignée cancéreuse concernée, appelée "MtrBTN2". Bien qu'inoffensive pour l’homme, cette dernière fait des ravages puisqu'elle agit à la manière d'un parasite en tuant la moule infectée et transmettant ses cellules cancéreuses à ses congénères. Or, ses auteurs s'inquiètent que cette lignée cancéreuse finisse par toucher d'autres mollusques, tels que les coques ou les palourdes.

Ils appellent en conséquence à réguler le phénomène de "biofouling", à savoir l’encrassement des surfaces immergées par de la matière organique, comme les coques de bateaux et les quais, qui participent à la prolifération de la maladie au rythme du trafic maritime.

Pour arriver à ces résultats, les chercheurs ont étudié 76 populations de moules le long des côtes bretonnes et vendéennes, dans différents habitats, naturels ou artificiels, comme les ports, les bouées et les parcs de mytiliculture. Verdict : les moules malades se retrouvent principalement dans les ports, et très peu en milieux naturels et dans les élevages, malgré leur forte densité de populations. Les scientifiques en concluent que les zones d’amarrage représentent des espaces propices à prolonger le temps d’exposition des populations aux cellules atteintes.

Une fois la maladie développée, les bateaux transportent les populations infectées vers de nouvelles destinations, faisant des routes maritimes des passerelles artificielles pour la diffusion de MtrBTN2, détaille l’article et le communiqué du CNRS.

"Alors que la gestion du biofouling pour les échanges internationaux est établie, les réglementations relatives au contrôle du bio-encrassement dans les bateaux de plaisance locaux doivent encore être améliorées", concluent les scientifiques.

À noter qu'avant d’être détectée dans les eaux de l'Hexagone, cette forme de cancer avait déjà été repérée dans le Pacifique, précisent les chercheurs.