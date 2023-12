Les nitrites interdits dans les croquettes pour animaux mais pas dans la charcuterie : comment en est-on arrivé là ?

Au printemps dernier, les députés européens n'ont pas renouvelé l'autorisation d'utilisation des sels nitrités dans l'alimentation animale. Des substances dont le lien avec certains cancers est avéré, mais qui sont toujours autorisées dans la nourriture humaine. Retour sur une question brûlante en France et en Europe.

C'est une drôle de situation. Dans une décision prise au printemps dernier - et largement passée inaperçue - les députés européens n'ont pas prolongé l'autorisation d'utiliser du nitrite dans les aliments pour chats et pour chiens, entraînant de fait leur interdiction. Les croquettes et autres pâtées qui contiendraient cet additif, bien connu sous les noms E249, E250, E251 et E252, devront être retirés progressivement des rayons à compter de juillet 2024. Une substance interdite pour nos amis les bêtes... mais pas pour les humains.

Et pourtant, de nombreuses ONG réclament la suppression de cet additif (largement utilisé dans la charcuterie pour donner son rose au jambon ou permettre une meilleure conservation), en raison de ses effets néfastes sur la santé. Plusieurs études, dont une menée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses), pointent ainsi "l'existence d'une association positive entre l'exposition aux nitrates et/ou aux nitrites via la viande transformée et le risque de cancer colorectal". D'autres rapports ont également mis en lumière un lien entre la consommation de cet additif et la survenue de diabète de type 2.

Dans la mesure où les animaux n'examinent pas si leurs croquettes sont bien roses, cela ne valait pas vraiment le coup de se battre. Guillaume Coudray, journaliste spécialisé dans l'industrie de la viande transformée

Comment expliquer, dans ce cas, que le produit soit interdit pour nos amis les bêtes, mais pas pour la consommation humaine ? "C'est simple, l'industrie de la charcuterie a tout intérêt à éviter que les nitrites soient interdits, là où l'industrie animale n'a pas vraiment de raison de mettre son influence sur le sujet", pointe le lanceur d'alerte Guillaume Coudray, auteur de deux livres sur le sujet, Cochonneries. Comment la charcuterie est devenue un poison et Nitrites dans la charcuterie : le scandale. "Une des raisons pour lesquelles ces additifs avaient été autorisés dans l'alimentation animale, c'était de permettre aux industriels au niveau européen d'utiliser des sous-produits nitrités de la production pour les humains", précise-t-il.

Un avantage que les professionnels du secteur n'ont pas cherché à défendre au printemps, "dans la mesure où les animaux n'examinent pas si leurs croquettes sont bien roses, cela ne valait pas vraiment le coup de se battre", avance le journaliste. Une situation bien différente pour la charcuterie destinée à la consommation humaine, pour laquelle "il y a toujours suffisamment d'enjeu et d'argent du côté des lobbyistes pour avoir une action forte au sein du Parlement européen, créer le doute et faire que la législation ne change pas".

Un "problème d'influence" également dénoncé par l'ONG Foodwatch, qui milite pour l'interdiction de ces additifs, et fustige "les stratagèmes du lobby de la charcuterie pour éviter l'interdiction des nitrites ajoutés". En réalité, "les industriels veulent avoir deux gammes, une sans nitrite pour les personnes qui peuvent se les offrir et ont envie d'une gamme 'premium' et puis une gamme nitrité, pour les gens modestes ou mal informés sur le dos desquels ils peuvent se faire de l'argent", pointe le lanceur d'alerte qui met aussi en lumière le rôle des distributeurs au niveau européen pour éviter l'interdiction des additifs dans la charcuterie. Car comme "le nitrite allonge la durée de conservation, cela leur permet d'allonger la date limite de consommation de leurs produits en rayon".

Des croquettes envoyées à l'Élysée

De leur côté, les industriels affirment ne pas pouvoir se passer de nitrite, qui selon eux protège les produits du développement de certaines bactéries responsables du botulisme ou de la listériose, "un argument qui ne tient plus tellement avec la commercialisation de nombreux produits sans nitrites aujourd'hui", pointe Guillaume Coudray. Ils mettent également en avant le coût de la transformation de leurs chaînes de production et le risque de les voir devenir moins concurrentiels face à leurs homologues américains ou argentins.

Par ailleurs, la différence dans la législation européenne concernant l'alimentation animale et l'alimentation humaine pourrait résider dans le fait que les animaux de compagnie se nourrissent presque exclusivement de produits industriels, contrairement aux humains qui peuvent diversifier leur alimentation pour éviter d'absorber de trop grandes quantités de nitrites.

Reste que la question a provoqué d'importantes réactions. Le député MoDem du Loiret, Richard Ramos, a ainsi fait livrer un sac de croquettes sans nitrites à l'Élysée à destination du chien d'Emmanuel Macron. L'élu, qui a fait de l'interdiction de ces additifs l'un des combats, a dénoncé sur RTL le fait que "les animaux sont plus protégés de la mort que les humains". En France, le dernier plan d'action contre les nitrites présenté par le gouvernement, en mars dernier, n'interdit pas les substances, mais demande aux industriels de réduire de 20% leur utilisation de E249, E250, E251 ou E252.