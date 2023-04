Les Pays-Bas autorisent l'euthanasie pour les moins de douze ans

Après des années de réclamations, des pédiatres néerlandais ont obtenu gain de cause. L'euthanasie pour les jeunes enfants qui endurent des souffrances intolérables et incurables sera possible aux Pays-Bas, a annoncé vendredi le gouvernement. L'exécutif a précisé que cela concernait un "petit groupe" de cinq à dix enfants de moins de douze ans par an, "pour qui les options de soins palliatifs ne suffisent pas à soulager leurs souffrances".

"Cela concernera les enfants atteints d'une maladie ou d'un trouble si grave que la mort est inévitable et (...) attendue dans un avenir prévisible", a déclaré le ministre néerlandais de la Santé Ernst Kuipers. L'aide à mourir sera possible "lorsqu'il s'agit de la seule alternative raisonnable pour un médecin de mettre fin aux souffrances désespérées et insupportables de l'enfant", a-t-il souligné dans une lettre au Parlement.