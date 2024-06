Le décret permettant aux pharmaciens de délivrer des antibiotiques sans ordonnance a été publié ce mardi 18 juin au Journal officiel. Cela ne sera néanmoins possible qu'en cas de cystite ou d'angine. La délivrance de ces antibiotiques sera par ailleurs conditionnée à la réalisation d'un test au préalable.

Plus besoin d'aller chez le médecin en cas de soupçons de cystite ou d'angine. Publié au Journal officiel ce mardi 18 juin, un décret a officialisé la possibilité pour les pharmaciens de délivrer sans ordonnances des antibiotiques pour soigner l'"angine bactérienne à streptocoque du groupe A" ou une "cystite aiguë non-compliquée chez la femme".

"Élargir les compétences" des pharmaciens

Les personnes concernées devront néanmoins réaliser un test rapide au préalable (oropharyngé pour l'angine et urinaire en cas de cystite). D'autres conditions sont précisées dans le décret. Dans les cas d'un patient souhaitant se présentant spontanément ou parce qu'il a été envoyé par un médecin dans une des 20.000 officines qui existent en France pour des soupçons d'angine, il pourra ne sera pris en charge par le pharmacien qu'à au moins 10 ans. Le décret cite d'autres critères, parmi lesquels ne pas être enceinte, ne pas avoir de symptômes depuis plus de huit jours ou encore ne pas déjà être sous un autre traitement antibiotique.

Dans le cas d'une potentielle cystite, les femmes qui peuvent faire le test en pharmacie doivent avoir entre 16 et 65 ans. Parmi les critères cités par le décret, elles ne doivent pas avoir plus de 38°C de fièvre, ne pas être enceinte ou encore n'avoir pas fait de cystites à répétition, c'est-à-dire, s'il s'agit d'au moins le 4e épisode de cystite sur les douze derniers mois.

Cette mesure a été présentée en 2023 par le gouvernement comme un moyen pour "d'élargir les compétences" des pharmaciens et vise notamment à désengorger les cabinets de médecins. À travers cette politique, l'exécutif cherche également à lutter contre l'antibiorésistance dans un pays où la consommation d'antibiotiques reste parmi la plus élevée en Europe. Selon l'Assurance Maladie, sur six millions de prescriptions d'antibiotiques contre les angines, seuls deux millions seraient justifiés.