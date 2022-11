Quels sont les vaccins que les pharmaciens peuvent désormais injecter ?

Par ailleurs, une deuxième mesure concernant vos pharmacies entre également en vigueur ce lundi. Dorénavant, ces professionnels de santé pourront réaliser des "entretiens courts pour les femmes enceintes". En pratique, lorsque le pharmacien identifie que la femme est enceinte, il peut lui proposer de prendre un moment pour "faire un bilan des médicaments prescrits ou pris en automédication, vérifier qu’elle n’a pas arrêté seule un médicament prescrit, l’informer et évoquer de manière générale les risques pour elle et le fœtus liés à la prise de médicaments, évoquer les risques liés à la consommation ou à l’utilisation d’autres substances" et enfin lui remettre un certain nombre de documents sur les bons réflexes pendant la grossesse, liste l’Ordre national des pharmaciens sur son site. Cela doit permettre de "sensibiliser" ce public tout particulier "au risque lié à la consommation de substances tératogènes ou fœto-toxiques pendant la grossesse et, le cas échéant, à l’importance de la vaccination".