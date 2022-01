Les pharmaciens, sages-femmes et infirmiers bientôt autorisés à vacciner tous les plus de 16 ans ?

À ce jour, et depuis 2016, seules les sages-femmes ont la possibilité de procéder à quelques vaccinations chez les femmes, les nouveau-nés ou leur entourage. Et les infirmiers et pharmaciens peuvent déjà réaliser ce geste contre la grippe, rappelle la HAS. "Ces expériences ont également montré que l'implication de ces différents professionnels de santé avait un impact positif sur la couverture et la sécurité vaccinale", indique-t-elle.

Toutefois, l'élargissement des professions autorisées à vacciner contre la diphtérie-tétanos-coqueluche-poliomyélite, les papillomavirus humains, le pneumocoque, les hépatites A et B, les méningocoques ou la grippe, doit se faire sous certaines conditions. D'abord, seuls les patients de plus de 16 ans sont concernés, exceptées les "personnes immunodéprimées, dont les schémas vaccinaux peuvent être spécifiques et complexes".