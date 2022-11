Les prescriptions d'antibiotiques aux enfants augmentent, Santé publique France met en garde

Or la consommation d'antibiotiques peut avoir des conséquences néfastes, notamment si la prise de ces médicaments et trop régulière. Ils peuvent par exemple donner lieu à de l'antibiorésistance, soit le "développement et la dissémination de bactéries qui sont devenues résistantes aux antibiotiques", note le ministère de la Santé sur son site. "Si on en prend trop régulièrement, on se retrouve avec des infections beaucoup plus difficiles à traiter", explique à nos confrères l'infectiologue Pierre Tattevin