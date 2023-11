Les quatre tisanes idéales pour passer un hiver en pleine forme

Pensez également aux tisanes de gingembre. Ce rhizome que l’on connaît surtout pour son action aphrodisiaque a une palette de propriétés impressionnante. Il contribue d’abord à batailler contre les nausées et vomissements, symptômes classiques des gastroentérites, et encourage plus largement une bonne digestion. Si votre transit est trop paresseux ou au contraire trop rapide, il est également particulièrement utile. Vous pouvez miser aussi sur ses supers-pouvoirs après chaque repas trop calorique, par exemple lors des réveillons. Mais son infusion fera merveille aussi en cas de brûlures d’estomac, de remontées acides et de reflux gastro-œsophagien. Enfin, c’est un incroyable tonifiant, idéal lorsque l’on souffre d’une baisse de forme saisonnière. Il renferme tout un ensemble de vitamines B, C et E et des oligo-éléments à savoir du fer, du magnésium et potassium, qui participent à vaincre la fatigue et à vous offrir un coup de fouet. Pour une saveur décuplée, mieux vaut l’associer à du miel et du citron.