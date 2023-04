Les soignants non vaccinés seront réintégrés "mi-mai", selon le ministre de la Santé

Les soignants non vaccinés vont réintégrer leur service à la mi-mai, annonce le ministre de la Santé François Braun au Pays Briard, ce dimanche 30 avril. François Braun dit suivre l'avis de la Haute Autorité de santé (HAS), rappelant qu'une loi de 2021 avait "posé les bases de ce lien" avec la HAS. "C’est ce lien qui avait abouti à ne plus garder des non-vaccinés. J’applique la loi. Ces soignants vont être réintégrés", a-t-il déclaré lors d'une visite de l'entreprise Axon’ Câble à Montmirail (Marne) vendredi.

Le ministre de la Santé dit avoir "réuni l'ensemble des parties prenantes" pour que la réintégration des soignants non vaccinés se fasse dans de "bonnes conditions". "Les non-vaccinés ne sont pas forcément attendus avec des fleurs dans tous les services et partout", a-t-il expliqué au journal régional. "L’instruction est prête. Je vais la signer en tout début de semaine prochaine. Le décret de mise en application sera pour mi-mai", a annoncé François Braun.