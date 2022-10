Les propos d'une dirigeante de Pfizer prouvent-ils que le pass sanitaire a été instauré sans fondement scientifique ?

Lorsque les autorités sanitaires en charge des médicaments ont autorisé les vaccins en Europe, c'est bien leur capacité à réduire de façon significative les formes graves qui a été jugée. Ce n'est que par la suite, lorsque les populations ont commencé à être massivement vaccinées, que l'impact sur la transmission a été mesuré. Les chercheurs ont réalisé, partout dans le monde, des études dites "en vie réelle". Ces dernières ont permis de constater que les vaccins parvenaient à diminuer non seulement les cas graves, mais aussi la transmission du virus. En l'espace de quelques mois, "on a observé un consensus scientifique sur le fait qu'il y avait une réduction de la transmission", tranche Stéphane Paul. L'expert note que si "les chiffres sont inférieurs à ceux de la réduction des formes graves, ils restent intéressants malgré tout". Depuis le début des campagnes de vaccination, assure-t-il, "nous disposons de données prouvant cette protection contre l'infection. Elle n'est pas parfaite, mais mieux vaut 40% ou 50% de risque en moins que rien du tout !"

De nombreuses études, relayées en 2021, faisaient état des observations scientifiques en la matière. L'Institut Pasteur concluait par exemple que "les personnes non vaccinées" contribuaient "de façon disproportionnée à la transmission", ce qui traduisait en négatif l'impact positif des vaccins via leur capacité à réduire les contaminations. Plus récemment, la HAS a mis en avant le fait que "les données en vie réelle montrent qu’une dose de rappel est efficace pour réduire à la fois la transmission et le risque de forme grave, quel que soit l’âge", justifiant à ses yeux une dose de rappel.

Il convient toutefois de rappeler, comme le fait l'immunologiste Stéphane Paul, que cette protection des vaccins contre l'infection diminue avec le temps et qu'elle n'est pas infaillible. L'arrivée de nouveaux variants (Delta, Omicron...) peut également changer la donne et multiplier les cas chez des personnes vaccinées. Les experts le reconnaissent volontiers : "Avec les vaccins, vous pouvez malgré tout attraper le virus et développer une forme légère. Nous avons tous, autour de nous, des exemples de gens triplement vaccinés qui ont été contaminés. Mais ne négligeons pas dans le même temps tous ceux qui ont évité une infection grâce au vaccin, alors même que des gens dans leurs foyers, au sein de leur famille, avaient attrapé le Covid."