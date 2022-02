Levée des restrictions contre le Covid-19 : où en sont nos voisins européens ?

Pour d'autres pays européens, la fin des mesures barrières n’est pas encore actée, mais elle n'est plus qu’une question de temps. À partir du 25 février, les Pays-Bas, qui enregistrent aujourd'hui une baisse des hospitalisations et des contaminations, lèveront la majorité des règles anti-Covid. Les bars et restaurants retourneront aux horaires d'ouverture d'avant la pandémie et le port du masque ne sera plus obligatoire dans la plupart des lieux publics.

À partir du 5 mars, ce sera au tour de l’Autriche, qui a voté, début janvier, l’obligation vaccinale. Dès cette date, il ne sera plus nécessaire de montrer le pass vaccinal à l'entrée des hôtels, restaurants, salle de concert et événements sportifs. Finis également les tests antigéniques et PCR, régulièrement exigés dans le pays alpin. Réalisés gratuitement, "ils vont être évalués", a souligné le gouvernement, rappelant leur coût élevé. Il sera en outre possible de tomber le masque FFP2, actuellement obligatoire en Autriche, partout sauf dans les transports, supermarchés, pharmacies et hôpitaux.