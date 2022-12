Levothyrox : l'ancienne formule du médicament restera distribuée en France en 2023

Mais cette prolongation pourrait être la dernière et le laboratoire Merck a appelé les autorités de santé à "accompagner les patients" pour "trouver le traitement pérenne qui leur convient le mieux, afin de leur éviter de se retrouver dans une situation d'impasse le jour où cette ancienne formule ne sera plus du tout disponible". Cette annonce intervient alors que l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a été mise en examen, lundi, pour "tromperie" dans le dossier lié à la nouvelle formule. Cette mise en examen est intervenue un mois après celle de la filiale française de Merck pour "tromperie aggravée".

Les deux parties sont mises en cause pour la nouvelle composition du médicament, arrivée en France fin mars 2017. Une nouvelle formule du Levothyrox qui utilisait le même principe actif, la lévothyroxine, mais avec de nouveaux excipients. Or, des patients se sont plaints de nombreux effets secondaires : crampes, maux de tête, vertiges ou perte de cheveux. Une enquête pénale a été ouverte à Marseille en mars 2018 pour faire la lumière, alors que ce médicament est utilisé quotidiennement par 2,5 millions de patients en France, selon Merck.