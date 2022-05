Présence de Listeria : des filets de harengs rappelés

Les personnes qui auraient consommé ces harengs et qui "présenteraient de la fièvre, isolée ou accompagnée de maux de tête, et des courbatures" doivent consulter leur médecin en précisant qu'ils ont mangé ce produit. "Les femmes enceintes ainsi que les personnes immunodéprimées et les personnes âgées doivent être particulièrement attentives à ces symptômes. La listériose est une maladie qui peut être grave et dont le délai d'incubation peut aller jusqu'à huit semaines", poursuit le site du gouvernement.