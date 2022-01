L'exproprié garde le droit de récupérer son bien si sa réutilisation avorte

Le propriétaire d'une parcelle se voit exproprié par sa commune pour réaliser une opération immobilière. Le juge de l'expropriation prononce ensuite le transfert de propriété, la commune et l'ancien propriétaire signent une transaction sur le prix.

Plusieurs années plus tard, l'ancien propriétaire observe que l'opération immobilière déclarée "d'utilité publique", pour laquelle on lui a pris son terrain, n’est pas réalisée. Il en demande la restitution. La commune refuse et affirme : "Dans la transaction, il a été expressément prévu la renonciation à ce droit de rétrocession".

Or, d’après la loi, si cinq ans après une expropriation un bien n'a pas reçu l'affectation prévue, l'exproprié peut demander à le récupérer. Si la restitution de ce bien est devenue impossible parce qu'il aurait été revendu à un tiers ou parce qu'il aurait été affecté à un autre usage, l'ancien propriétaire a droit à des indemnités.