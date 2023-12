Loire-Atlantique : la vente d'huîtres interdite après l’intoxication alimentaire d’une quarantaine de personnes

La préfecture de Loire-Atlantique a interdit vendredi la vente d'huîtres provenant de la baie de Bourgneuf. Un arrêté qui fait suite à une intoxication alimentaire ayant touché une quarantaine de personnes en Vendée, le 9 décembre. Un norovirus a été identifié sur les malades et les huîtres incriminées.

À une semaine de Noël, la nouvelle est très dure à encaisser pour le secteur conchylicole de la Loire-Atlantique. Comme le rapporte France Bleu Loire Océan, la préfecture du département a interdit vendredi la vente d'huîtres en provenance du nord de la baie de Bourgneuf en raison d'une intoxication alimentaire qui a touché une quarantaine de personnes, dont 20 pompiers, samedi 9 décembre.

Ce jour-là, des huîtres de Loire-Atlantique ont été servies à l'occasion d'un repas organisé par les sapeurs-pompiers de Sainte-Gilles-Croix-de-Vie, en Vendée, pour célébrer la Sainte-Barbe. La tablée, composée de pompiers, de leurs familles et d'anciens pompiers, s'est plainte de maux de ventre après avoir consommé ces mets, selon Matthieu Mairesse, le contrôleur général du Service départemental d’incendie et de secours (Sdis) de la Vendée. Des douleurs parfois si vives qu'elles ont nécessité des examens à l'hôpital pour l'un des convives, précise France Bleu Loire Océan.

Des huîtres contaminées

Une fois les autorités sanitaires prévenues, une enquête a été ouverte par l'Agence régionale de la santé (ARS) de Vendée. La contamination des huîtres a ensuite été relevée, et l'arrêté préfectoral annoncé. Ce dernier vise ainsi à interdire de façon temporaire "la récolte, le ramassage, le transfert de coquillages de taille marchande, l'expédition et la commercialisation" des coquillages en provenance de la zone de production 44.15, soit au nord de la baie de Bourgneuf. La pêche à pied de loisir est également proscrite.

Cet arrêté mentionne par ailleurs l'identification d'un "norovirus" – principale cause de gastroentérite aigüe selon l'ANSES – sur au moins deux malades et dans les huîtres appartenant au même lot que celles consommées par les personnes touchées par l'intoxication. Les professionnels sont désormais dans l'obligation de retirer les coquillages mis sur le marché à compter du 6 décembre. Quant aux consommateurs, la préfecture leur conseille vivement de ne pas consommer les coquillages provenant de la zone d'interdiction.

Le désarroi des producteurs

Rencontré par France 3 Pays de la Loire, le producteur qui a livré les huîtres incriminées a déclaré que "des personnes qui participaient à ce repas sont tombées malades, mais elles n'avaient même pas consommé d'huîtres", avant d'ajouter n'avoir eu "aucun retour de clients intoxiqués". "Or, nous avons vendu exactement les mêmes huîtres sur notre marché !" a-t-il assuré. L'ostréiculteur souhaite désormais contester l'arrêté.

Cette interdiction est un coup dur certain pour les ostréiculteurs, alors que la période des fêtes de fin d'année est traditionnellement celle où ils parviennent à écouler le plus d'huîtres. Pour protester contre cette mesure, certains n'ont d'ailleurs pas hésité à déverser des montagnes d'huîtres devant les mairies de Pornic et des Moutiers, comme le rapporte Actu.fr.

"Les commandes sont passées, le personnel embauché... maintenant il nous reste à remettre les huîtres dans l'eau et à racheter des produits provenant d'autres zones, sinon on n'a plus qu'à fermer la porte !" fustige un producteur auprès de France 3 Pays de la Loire.