Lombaires, nuque, muscles du dos… des patchs chauffants volent à votre secours

Les mouvements répétés et les mauvaises postures au quotidien (position au travail, lors du port d’une charge lourde…) qu’ils soient volontaires ou non, ont tendance à engendrer des douleurs chroniques ou occasionnelles au niveau de vos lombaires. Le patch chauffant ThermaCare Dos spécialement conçu pour soulager le bas du dos apporte directement de la chaleur sur la zone douloureuse. Une fois appliqué localement, il diffuse une chaleur constante pendant 8 heures et procure jusqu’à 16 heures de soulagement**. Ce patch ergonomique ne se voit pas sous les vêtements et est confortable. Il est ainsi possible de conserver sa mobilité tout au long de la journée. Autre avantage, le patch est totalement inodore. Bon à savoir, le patch chauffant ThermaCare s’active au contact de l’air. Il est donc recommandé d’ouvrir son sachet uniquement au moment de son utilisation et d’appliquer le patch sur une peau propre et sèche. Pensez à retirer le patch au bout de 8 heures et à le jeter à la poubelle. Il a est à usage unique.