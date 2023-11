Love bombing : ce que vous devez savoir sur cette technique de manipulation amoureuse

Le terme fait beaucoup parler. Abondamment cité sur des réseaux sociaux comme TikTok ou X (ex-Twitter) et récemment évoqué dans une affaire impliquant un animateur de télévision qui s’en serait rendu coupable, le love bombing désigne une méthode de manipulation amoureuse qui a pour finalité de prendre le pouvoir sur la vie et le psychisme de son, sa ou ses partenaire(s). Elle a d’abord été conceptualisée en 1996 par la professeure en psychologie Margaret Singer en 1995 dans son ouvrage Cults in Our Midst, où elle l’appliquait aux sectes. Plus récemment, en 2016, ce procédé a fait l’objet d’une étude scientifique publiée dans Discovery, The Student Journal of Dale Bumpers College of Agricultural, Food and Life Sciences par la chercheuse de l’université de Pennsylvanie Claire Strutzenberg.