Un enfant de 12 ans remis d'un cancer incurable, les médecins cherchent à comprendre

Ses parents disent qu'il "n'a plus rien", ses médecins répètent qu'il est "peut-être guéri" : l'histoire de Lucas, 12 ans, remis d'un cancer réputé incurable, a tout du miracle. Rapportée par Le Parisien, cette bonne nouvelle est d'abord l'aboutissement d'un long combat médical pour ce jeune garçon belge et de sa famille. Alors qu'il n'a que six ans, Lucas est diagnostiqué d'un gliome infiltrant du tronc cérébral, une tumeur rare qui attaque seulement le cerveau de quelques dizaines d'enfants en France chaque année.