Lunettes, dents, aides auditives, l'offre 100% Santé est-elle cumulable ? Le 20H vous répond

Je me suis fait rembourser une paire de lunettes l'an passé, puis-je en obtenir une neuve cette année avec la même ordonnance ?

Non, vous allez devoir attendre l’année prochaine pour être remboursé, si vous avez plus de 16 ans. "Le renouvellement des lunettes n’est pris en charge que tous les deux ans pour les adultes", nous précise-t-on à l’Assurance Maladie. Pour les moins de 16 ans, la période de renouvellement est plus courte : 6 mois jusqu’à 6 ans, et 1 an jusqu’à 16 ans.

Évidemment, cette règle ne s’applique pas si votre vue a changé dans l’année : là vous pouvez changer de lunettes et être remboursé. Et pour ça, vous n’avez pas forcément besoin d’une nouvelle ordonnance, il suffit de passer un test de vue chez l'opticien. Dans cet article, nous vous expliquions toutefois qu’il fallait être passé au moins une fois par la case ophtalmologue pour bénéficier de la prise en charge.

Mon responsable RH peut-il m'imposer de prendre la mutuelle de l'entreprise ?

Oui, c’est obligatoire pour les salariés. Et à l’inverse, votre entreprise a l’obligation de vous en proposer une. L’une des rares exceptions : vous êtes déjà affilié à la mutuelle de votre conjoint, via l’entreprise de celui-ci. "Là, ça vaut le coup de comparer les contrats", conseille Amélie d’Heilly, avocate en droit du travail.

Cet article détaille tous les cas de figure où vous pouvez refuser la mutuelle de votre entreprise. Le fait de la trouver trop onéreuse et d’estimer que la prise en charge est insuffisante n’y figure pas. Et malheureusement, vous n’avez aucune prise là-dessus, "puisque les contrats sont directement négociés par votre entreprise", ajoute l’avocate. Il y a seulement des minima de prise en charge à respecter, tout est détaillé dans cet article.