Lutte contre le VIH : l'efficacité du traitement préventif PrEP confirmée en vie réelle

Réalisée à partir des données du système national des données de santé (SNDS), l'étude a mesuré l'efficacité de la PrEP parmi 46.706 hommes à haut risque d'infection VIH par voie sexuelle entre 2016 et 2020 en France, parmi lesquels 256 ont été infectés par le VIH au cours du suivi. Les résultats montrent que l'efficacité de la PrEP atteint un niveau proche de celui rapporté dans les essais cliniques, quand on considère uniquement les hommes prenant entre trois quarts et une boîte de Truvada par mois (efficacité de 93%) ou les périodes sans interruption de la PrEP (efficacité de 86%). En revanche, l’efficacité de la PrEP n'est que de 18% en cas de consommation faible de Truvada.