Levure de bière, germe de blé... : la "superfood" est-elle vraiment efficace ?

Les “superaliments”, ou la variante anglaise "superfood", sont à la mode. Ainsi, levure de bière et germe de blé sont particulièrement sollicités par certaines personnes pour leurs actions bénéfiques sur la santé. La levure de bière est très proche de celle du boulanger. On l’emploie habituellement dans la fermentation de la bière et elle peut être utilisée comme complément alimentaire lorsqu’elle est inactivée. Vivante, elle agit comme un probiotique et est riche en chrome, en vitamines B, et en sélénium. Le germe de blé, quant à lui, désigne une partie du grain de blé. Il contient des sels minéraux, des oligoéléments, du fer, du magnésium, des vitamines et de nombreux acides aminés essentiels.