Pourquoi les gauchers sont-ils si peu nombreux dans le monde ?

Les gauchers représentent entre 10 et 15 % de la population mondiale. La question de cette prédominance à utiliser la main, le pied, l’œil ou l’oreille droite divise les chercheurs depuis très longtemps. Même s’il n’existe à ce jour aucune réponse avérée scientifiquement, plusieurs hypothèses peuvent expliquer le nombre très faible de gauchers dans le monde.

Bill Gates, Barack Obama, Sigmund Freud, Léonard de Vinci, David Bowie, Rafael Nadal ont tous un point commun : ils sont tous gauchers. Mis à l’honneur le 13 août lors d’une journée internationale, les gauchers restent minoritaires depuis le Paléolithique. L’utilisation de la main droite était déjà largement minoritaire à cette période, révèle la revue scientifique française La Recherche. Les parois des grottes préhistoriques abritent 85 % de dessins de mains gauches, indice fort que nos ancêtres privilégiaient la main droite. Mais pourquoi est-ce que les droitiers sont plus nombreux que les gauchers depuis la nuit des temps ?

Le développement de la latéralité au stade fœtal

Les enfants n’ont pas vraiment de préférence avant quatre ou cinq ans. Ambidextres, ils utilisent autant la main droite que la main gauche. Pourtant, les prémices de la latéralité apparaissent au stade fœtal, selon une étude hollandaise publiée en avril 2024 dans la revue Nature Communications.

L’explication scientifique se situe lors du développement du cerveau de l’embryon. Vers la huitième semaine de grossesse, l’hémisphère gauche du futur bébé se développe en premier. Or, cet hémisphère dirige les mouvements de la partie droite du corps. D’autre part, l’utérus de la mère se développe davantage du côté droit. Contraint d’adopter une position particulière, le fœtus s’habitue à utiliser plutôt le bras droit plutôt que le gauche. Pour la neuroscientifique Ghislaine Dehaene-Lambertz, il n’y a rien d’anormal à voir son futur bébé sucer son pouce droit sur l’échographie. À partir de treize semaines, on constate cette asymétrie au niveau du pouce, relate-t-elle sur Ça m’intéresse.

La gaucherie, une histoire de famille ou d’éducation ?

L’étude hollandaise évoque une hypothèse sur l’apport de la génétique sur la gaucherie. On constate dans le cerveau des fœtus des asymétries d’anatomie et de fonction. En basant son analyse sur des jumeaux, les chercheurs ont également montré une héritabilité de la gaucherie d’environ 25 %.

Au-delà de la génétique, le mimétisme et l’éducation jouent aussi leurs rôles. Un tout-petit aura tendance à reproduire les gestes de droitiers ou de gauchers de ses parents. Et quand les enfants apprennent à écrire, la mise en page des supports de la langue française incite à utiliser la main droite. D’ailleurs, le français – issu de racines latines et grecques – induit une écriture de gauche à droite.

La latéralité chez les animaux

Les animaux ont également une patte de prédilection. La latéralisation concerne de nombreuses espèces comme les amphibiens, les mammifères et les oiseaux. Une étude anglaise a été réalisée en 2017 sur les chats domestiques. Elle fait état d’une latéralité marquée pour les comportements spontanés, notamment ceux impliquant l’usage des membres. Les mâles présentent une préférence pour le côté gauche pendant que les femelles privilégient le côté droit.