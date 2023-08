Les raisons surprenantes pour lesquelles vous devriez boire de l'eau chaude avec du citron le matin

Le citron est un agrume qui possède de nombreux bienfaits pour la santé. Il est reconnu pour stimuler le système immunitaire et pour son action anti-bactérienne. D’après la diététicienne et autrice Nathalie Majcher, boire une eau citronnée le matin permet d’hydrater son organisme. “Le citron dispose d’importantes vertus hydratantes puisqu’il contiendrait 80% d’eau” affirme-t-elle. De plus, si vous avez de la peine à boire de l’eau, un peu de citron devrait relever le goût et vous aider à boire plus.

Ce geste matinal permettrait également d’améliorer le transit et de nettoyer la peau. Grâce à ses propriétés détoxifiantes et diurétiques, l’agrume aiderait à garder une peau saine et éclatante. La vitamine C contenu dans le citron permettrait par ailleurs d’atténuer les rides et les taches de vieillesse. Enfin, on accorde à cette boisson le fait d’être un coupe-faim naturel. Le citron contient de la pectine qui donne la sensation d’un estomac plein. Attention toutefois aux idées reçues : aucune étude n’a prouvé une quelconque action sur le tissu adipeux.