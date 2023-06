Traiter ses animaux de compagnie contre les dangers de l'été : quel traitement préventif choisir ?

Aujourd'hui, il existe de nombreux traitements antiparasitaires dédiés aux chiens et aux chats, très efficaces pour prévenir les infestations ou éliminer un parasite installé en curatif. On veille à choisir le traitement adapté selon l'animal (espèce, poids, âge) et en changer rapidement si des signes d'allergie apparaissent.

Contre les parasites externes, un traitement en pipette unidose est recommandé. Il se vide entre ses omoplates et se répartit à la surface de la peau pour garantir une protection longue durée contre les puces et tiques. Certains ont même une action combinée contre les parasites internes, ce qui évite de multiplier les traitements. En alternative, on trouve aussi des sprays à pulvériser sur le pelage et des shampooings spéciaux à réserver aux fortes infestations.

Avec les mêmes résultats, le comprimé unidose est un antiparasitaire interne courant, à faire avaler à l'animal. Enfin, surtout recommandé chez le chien, mais à éviter pour le chat, le collier insecticide et/ou répulsif le protège durablement.