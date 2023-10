Oligo-éléments : comment profiter au mieux de leurs bienfaits

Naturellement présents en toute petite quantité dans l’organisme, les oligo-éléments sont impliqués dans de nombreux mécanismes chimiques et biologiques qui permettent aux cellules de fonctionner correctement. Mais une alimentation déséquilibrée peut conduire à ce qu’il ne soit plus assez pourvu en ces nutriments. Chez les personnes âgées, ce déficit peut trouver sa source dans une moins bonne capacité du système digestif à les assimiler. On observe également ce phénomène à d’autres périodes de la vie, notamment pendant la grossesse et l’allaitement. Enfin, le stress et la pollution peuvent aussi en être responsables. Ce manque se traduit généralement par des symptômes tels qu’une fatigue excessive et installée, des troubles du sommeil, des pics d’anxiété, des problèmes digestifs et articulaires et des infections à répétition. Il est alors utile de se supplémenter via des produits ou des médicaments d’oligothérapie vendus en pharmacie, généralement sans ordonnance.