Mais pourquoi certains sont-ils incapables de s'excuser ?

Pour certains, rien ne semble plus naturel que de s'excuser, de dire pardon, de reconnaître ses torts, d'avouer sa maladresse... afin de maintenir une relation durable avec autrui et de ne pas rompre pour une simple bévue. Pour d'autres, en revanche, admettre une erreur se révèle une tâche ardue, voire impossible, et ce envers quiconque (conjoint(e), collègue de travail, ami d'enfance...). Mais que cache ce comportement inflexible face à une faute commise ?

Plusieurs explications, selon Valentin Flaudias, psychologue et docteur en neurosciences. Tout d’abord, il y a l’individu qui a une faible estime de lui-même et doute souvent de ses décisions. Soit un sentiment complexe à gérer émotionnellement : "Une solution pour lui consiste à toujours se convaincre qu’il a raison de prime abord, comme un moyen de défense et de protection de son estime, qui en fait est moins importante qu’il semblerait. Il va donc laisser paraître une forte estime de soi alors que ce n’est pas vraiment le cas". De quoi corroborer cette étude australienne parue en 2013 selon laquelle, effectivement, ne jamais dire "pardon" serait bon pour l'estime de soi. Un mot difficile à prononcer, comme le chantait Elton John ("Sorry seems to be the hardest word").