Mal aux muscles après le sport ? Voici comment soulager les douleurs

Nous les connaissons que trop bien, ces douleurs musculaires qui pointent le bout de leur nez dans les heures qui suivent une activité physique intense ou inhabituelle. Connues sous le nom de courbatures, ces sensations désagréables provoquent une grande raideur et tension des muscles sollicités par l’effort. De nombreuses solutions et gestes simples permettent de le prévenir et de les atténuer.

Après les fêtes, nous serons nombreux à tenter d’éliminer le trop-plein de calories ingérées. Pour certains, reprendre le sport fera même partie de la liste des résolutions pour la nouvelle année. Que vous soyez un sportif du dimanche ou un athlète chevronné, vous serez peut-être courbaturé au niveau des zones du corps sollicitées par l’effort, en particulier si vous n’avez pas l’habitude de transpirer. Au-delà des anti-inflammatoires et du paracétamol, des solutions naturelles existent pour atténuer ces douleurs appelées "myalgies", mais aussi les prévenir en amont. Alors, si vous prévoyez de faire du vélo, de la course à pied ou encore de la natation prochainement, n’y allez pas à toute berzingue pour permettre à votre corps de mieux gérer l’effort physique.

Pourquoi souffre-t-on de courbatures après une séance de sport ?

Vous venez de courir pendant 5 à 10 km, vous êtes bien évidemment satisfait de votre performance. Mais après 24 à 48 heures, les muscles de vos jambes sont douloureux au moindre de vos mouvements. Avant que ces courbatures ne passent, il faut bien compter entre deux à cinq jours durant lesquels vous avez le sentiment de marcher comme un canard. Si ces douleurs sont évitables, elles sont tout à fait normales et résultent "d’une inflammation du muscle due à l'élimination de déchets amassés lors d’un effort", rappelle l’Institut Pasteur de Lille. Pour expliquer l’apparition des courbatures, d’autres études évoquent des microlésions au niveau des cellules musculaires ou encore un relâchement de molécules inflammatoires qui vont stimuler les terminaisons nerveuses et activer la douleur. Contrairement aux idées reçues, la présence de courbatures ne signifie pas que votre séance de sport a été efficace ! Elles sont plutôt le résultat de la reprise du sport après une longue période d’inactivité ou encore d’une séance plus intensive que d’habitude. C’est décidé, la prochaine fois, on ne vous y reprendra plus, mais comment faire pour les éviter sans raccrocher les baskets ?

Comment éviter les courbatures après un arrêt prolongé du sport ?

Si les douleurs disparaissent naturellement au bout de quelques jours, vous pouvez toutefois agir pour les atténuer. Si vous envisagez de reprendre le sport seul ou un club, votre corps vous enverra un signal d’alerte si vous lui en demandez trop du premier coup. Pour une reprise sans douleur, pensez à boire suffisamment avant, pendant et après l’effort pour hydrater vos muscles et vos tendons, mais aussi d’être suffisamment reposé. Et surtout : échauffez-vous ! Cette préparation doit être progressive et se faire en douceur pour chauffer vos muscles. De la même manière, il est fortement déconseillé d’arrêter brutalement une séance de sport sans s’être correctement étiré avant de passer au vestiaire. Tout aussi important, la régularité. Si vous ressentez des courbatures après chaque entraînement, c’est probablement que votre corps n’a pas encore assimilé les mouvements ou que vos séances sont trop espacées les unes des autres.

Des produits naturels pour accélérer la phase de récupération

Si vous êtes malgré tout courbaturé, plusieurs astuces permettent de diminuer les douleurs. À faire soi-même ou par un kinésithérapeute, les massages sont particulièrement efficaces pour atténuer les courbatures plus rapidement. Vous pouvez pour cela utiliser une huile végétale ou de l’arnica en gel. L’Argile verte est également réputée pour détendre les muscles grâce à ses propriétés anti-inflammatoires et antalgiques. Pour plus d’efficacité, cette matière riche en minéraux doit être appliquée généreusement en cataplasme sur les zones endolories. Autre astuce : prendre un bain chaud pour apaiser les muscles. Bien qu’elle ne repose sur aucune preuve scientifique, de nombreux sportifs optent à l’inverse pour la cryothérapie, la thérapie par le froid, pour accélérer la récupération. Ce qui prime surtout, c’est de boire en quantité suffisante tout au long de la journée pour renforcer les fibres musculaires. Enfin, ne restez pas inactif : il n’y a rien de mieux que de rester en mouvement, en faisant par exemple une petite marche ou du vélo sans pour autant vous faire mal davantage, pour soulager les courbatures.