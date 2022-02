Mal de dos : alertes et origines des différentes douleurs

Le dos commande notre posture et une immense partie de notre gestuelle. Dans son livre "Stop au mal de dos", Gilles Mindoloni précise que le dos "apporte de la force, de la précision et de la finesse à nos mouvements." Il faut garder en tête que nous n’avons jamais mal au dos par hasard. Notre dos se trouve au carrefour entre notre cerveau, notre moelle épinière, nos membres inférieurs et supérieurs et nos muscles. Il nous maintient, envoie et reçoit en permanence des informations de tout le corps. Dès lors, la colonne vertébrale devient une sorte de réceptacle. Elle recueille les avertissements de tous les nerfs ou muscles du cou, des bras et des jambes. Elle supporte également les charges que nous portons, nos positions maladroites et les outils inconfortables qui nous font du mal sans le savoir (literie, siège de bureau et autres sacs à dos inadaptés).

Autant d’éléments qui fragilisent notre dos et qui génèrent des douleurs complètement différentes.