Bien respirer pour soulager le dos

Il s’agit d’une cloison musculo-tendineuse en forme de coupole. Le diaphragme sépare l’abdomen du thorax. C’est le muscle moteur principal de la respiration. Sa contraction assure l’expansion de la cage thoracique. Elle entraîne une entrée d’air ou inspiration. L’expiration, passive, se fait naturellement lorsque le diaphragme se décontracte. Il permet donc aux poumons d’assurer une fonction vitale : recharger le sang en oxygène. Lorsqu’il s’abaisse d’un centimètre, 500 millilitres d’air intègrent les voies respiratoires. À l’instar de n’importe quel muscle de l’organisme, plus sa contraction est puissante, plus le mouvement qu’il réalise sera amplifié.

Le diaphragme est rattaché au sternum, aux côtes et aux vertèbres lombaires hautes. Il est directement lié au cœur et aux poumons à sa partie supérieure et au foie, à l’estomac et au colon à son extrémité basse. Lors de sa contraction, il s’abaisse et s’aplatit. Il prend appui sur les viscères de l’abdomen. Les côtes s’écartent et remontent, le sternum part vers l’avant et les vertèbres dorsales et lombaires impriment un mouvement d’extension. En cas de mauvais fonctionnement du diaphragme, les muscles inspirateurs accessoires, insérés sur les cervicales, seront sur-sollicités et leur contraction répétée peut favoriser des raideurs et des douleurs. La douleur risque également de modifier notre façon de respirer : nous avons tous fait l’expérience d’une douleur aiguë qui nous coupe le souffle.

La respiration peut diminuer la douleur en relâchant certaines tensions musculaires. Plusieurs études montrent une corrélation entre des difficultés respiratoires et des douleurs au dos. Elles ajoutent que le diaphragme des personnes souffrant de douleur lombaire bougerait moins et montreraient une plus grande fatigabilité.