Mal de dos : le chiropracteur est rarement responsable des douleurs après un rendez-vous

La plus haute juridiction française refuse d’allouer au patient la moindre indemnisation. "Le lien direct et certain entre ces consultations et les douleurs est insuffisant pour engager la responsabilité du professionnel puisqu’il n’a pas commis de faute. Il a en effet agi conformément au contrat passé avec son client", estiment les juges.

Le chiropracteur ne peut pas se voir réclamer des indemnités selon le simple principe de la responsabilité civile qui impose de réparer les conséquences de tout fait dommageable. Il ne peut être tenu d’indemniser que les conséquences d’une faute.