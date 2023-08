Mal de dos : les douleurs qui doivent mener à une consultation

Ainsi, il est important de ne pas ignorer vos douleurs. Si vous avez mal en vous réveillant le matin, si la douleur dure plus de deux semaines, qu’elle ne passe pas malgré les médicaments, vous réveille la nuit, atteint les jambes, qu’elle est liée à un mouvement particulier ou si de la fièvre se développe : il est important de consulter. Si “le plus souvent, le mal de dos est bénin et ne nécessite pas de voir un médecin le jour même” selon l’Ordre des masseurs kinésithérapeutes, ces différents signes invitent à une consultation et une prise en charge rapides. “La douleur n’est pas proportionnelle à la gravité du problème” précisent les spécialistes.