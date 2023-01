Mal de dos, nuque, poignet... Près de neuf salariés sur dix souffrent d'un trouble musculosquelettique

Si vous souffrez de mal de dos, sachez que vous êtes loin d'être seul. D'après une enquête publiée mardi 17 janvier par l'Ifop*, près de neuf salariés sur dix (86%) déclarent souffrir d'au moins un trouble musculosquelettique (TMS), attribué le plus souvent à leur activité professionnelle (77%). Des chiffres en hausse depuis une décennie. En 2010, ils n'étaient "que" 72% à se plaindre d'un TMS, soit 14 points de moins qu'en 2022.

Selon ce sondage, le mal de dos arrive largement en tête des troubles les plus souvent constatés. Près de sept salariés sur dix s'en plaignent (69%), et même 88% si l'on tient compte des douze derniers mois. "Les femmes en souffrant régulièrement (au moins une fois par semaine) sont nettement plus nombreuses (38%) que les hommes (27%)", remarque l'Ifop. Le mal de dos arrive devant les douleurs liées à la nuque (58%), au genou (38%), au poignet (30%) et au coude (15%).