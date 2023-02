Et si vous faisiez du yoga pour soulager votre dos ?

Se relaxer, regagner de l’énergie, renforcer son mental… Les bienfaits du yoga ne laissent pas indifférent. Il y a deux manières de pratiquer le yoga. Le yoga doux consiste à réaliser un enchaînement de mouvements lents à travers des exercices de respiration. Le yoga dynamique repose sur un travail plus intense avec un enchaînement de postures rapide et plutôt sportives. Il sollicite davantage le corps, les muscles et le cardio. Katia Sebban, ostéopathe et professeure de yoga à Boulogne-Billancourt, abonde : "Le yoga permet de gagner en performance physique et mentale. La pratique développe la souplesse, la force et l’équilibre." La professeure ajoute que le yoga nous aide à rester en bonne santé : "Il renforce le système immunitaire, améliore la circulation de la lymphe, baisse le taux de sucre dans le sang, améliore la digestion, etc. Il agit sur tous les systèmes du corps." Le dos en profite tout autant. "Les mouvements du yoga sont anti-inflammatoires. Ils travaillent et renouvellent les articulations et améliorent l’efficacité des récepteurs mécaniques", décrit Katia Sebban.

La professeure conseille quelques postures simples pour débuter. Pour chaque posture, n’hésitez pas à prendre de longues inspirations par le nez et de longues expirations par la bouche. Installez-vous confortablement sur un tapis assez épais.