Alzheimer : et si le café corsé pouvait aider à combattre la maladie ?

Alors que le café contient un grand nombre de molécules bioactives, les chercheurs italiens ont d’abord cherché à identifier les plus prometteuses. Dans le détail, des expressos ont été préparés à partir de mélanges de 15 grammes de café arabica et robusta moulu et torréfié, pour un volume final de 80 millilitres par tasse, chacune des préparations ayant duré 30 secondes avec une température de l’eau de 80 °C. Parmi les molécules actives isolées, toutes à 99% de pureté, figuraient la caféine, la génistéine, qui peuvent toutes deux traverser la barrière hémato-encéphalique et exercer leurs effets neuroprotecteurs, mais aussi la théobromine, également présente dans le cacao. Les chercheurs ont ensuite évalué leur capacité à entraver la formation de plaques de protéines de tau dans le cerveau.

Verdict ? Les molécules actives ont pu se lier aux fibrilles préformées et les empêcher de devenir toxiques. Or, les effets les plus probants ont été observés avec des extraits particulièrement concentrés d’expresso.