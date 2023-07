Aux États-Unis, la morsure de la "tique étoilée" provoque de plus en plus d'allergies à la viande

Aux États-Unis, c'est une maladie qui concerne déjà environ 450.000 personnes. Le syndrome alpha-gal, le nom donné à une allergie à la viande provoquée par la morsure d'une "tique étoilée", touche de plus en plus d'Américains. Entre 2017 et 2021, 15.000 nouveaux cas ont été recensés chaque année par les autorités sanitaires aux États-Unis, indiquent ces dernières dans un rapport publié jeudi 27 juillet.