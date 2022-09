Bronchiolite : Sanofi obtient une autorisation pour son vaccin

L'Agence européenne du médicament recommande l'approbation du Beyfortus pour prémunir les plus jeunes des infections des voies respiratoires inférieures causées par le VRS, et ce, au cours de la première saison de circulation du virus à laquelle les nouveaux-nés et les nourrissons font face. Il reste désormais une dernière étape à franchir pour le Beyfortus, avec l'approbation de la Commission européenne. Si elle est obtenue, il s'agira du premier et seul agent d'immunisation passive à dose unique indiqué pour tous les nourrissons, y compris ceux en bonne santé, nés à terme ou prématurément, ou ceux qui présentent certains problèmes de santé, comme l'indique Sanofi à travers un communiqué.

Rappelons que la bronchiolite est une maladie respiratoire courante et particulièrement contagieuse, qui touche en majorité les bébés de 2 à 8 mois. Elle entraîne une toux et une respiration difficile et se diffuse chaque année à une large échelle : on estime en effet qu'elle touche 30 % des nourrissons de moins de deux ans. Si la maladie se révèle le plus souvent bénigne, elle peut parfois entraîner un passage aux urgences, voire une hospitalisation. Du côté de Sanofi, on souligne qu'il s'agit "de la première cause d'hospitalisation chez les enfants de moins d'un an".