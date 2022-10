Bronchiolite : quatre régions placées en phase épidémique, les passages aux urgences en hausse

Face aux cas de bronchiolite, la France vire au rouge. D'après le bilan hebdomadaire publié par Santé publique France ce mercredi, les contaminations pour cette maladie respiratoire qui touche les bébés sont en hausse. La semaine dernière, 2058 passages aux urgences pour bronchiolite ont été enregistrés chez des enfants de moins de deux ans, soit 37% de plus que sept jours auparavant. Parmi eux, 659 ont été hospitalisés, soir 42% de plus que la semaine précédente. La quasi-totalité (95%) avait moins d'un an.

Quatre régions sont particulièrement touchées : les Hauts-de-France, l'Île-de-France, l'Occitanie et la Nouvelle-Aquitaine. Toutes ont été placées en "phase épidémique" par l'agence sanitaire.