Maladie de Lyme : l'espoir d'un vaccin disponible dès 2025

À titre de repère, plus de 14% de la population mondiale a eu la maladie de Lyme, selon une méta-analyse, qui compile les études sur le sujet, publiée l'été dernier dans la revue BMJ Global Health. Selon elle, l'Europe centrale présente le taux d'infection le plus élevé avec 20% de ses habitants qui ont déjà été infectés. Et les hommes de plus de 50 ans vivant dans les zones rurales sont les plus à risque.

Des recherches antérieures avaient montré que la prévalence des maladies transmises par les tiques avait doublé au cours des 12 dernières années. Cette augmentation s'explique par des étés plus longs et plus secs en raison du changement climatique, la migration d'animaux, et des "contacts de plus en plus fréquents avec les animaux de compagnie", selon l'étude.