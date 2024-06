Aux États-Unis, la maladie du dépérissement chronique se répand dans les forêts depuis plusieurs années. Si aucune contamination n'a été observée chez l'humain, l'évolution de la maladie est scrutée de près. Une récente étude se veut rassurante sur ce risque.

La "maladie du cerf zombie" est-elle transmissible à l’homme ? C'est la question qui met en alerte les scientifiques depuis des années, alors que cette dernière continue de gagner du terrain aux États-Unis, et se répand plus largement en Amérique du Nord. C'est, pour rappel, un premier cas détecté dans le parc de Yellowstone aux États-Unis fin décembre qui a ravivé l'inquiétude autour de cette affection. Selon un article paru dans The Conversation en février, mentionnant plusieurs rapports, entre 7000 et 15.000 animaux infectés seraient en effet consommés par l'homme chaque année.

Dans ce contexte, bien qu'aucune contamination n'ait été observée chez l'être humain pour l'heure, l'évolution de la maladie est scrutée de près. Si une étude de 2022 concluait que "la MDC devrait être considérée comme un risque réel pour la santé publique", une nouvelle étude publiée ce mois de juin par le National Institutes of Health, institution gouvernementale des États-Unis qui s’occupe de la recherche médicale et biomédicale, se veut plus rassurante.

Pour conclure à ce risque moindre de transmission à l'homme, les chercheurs ont exposé, pendant 180 jours, des cellules cérébrales humaines à des "agent infectieux" appelés prions endommagés par la maladie. Verdict : aucune propagation n’a été constatée. "Dans l’ensemble, l’échec de la diffusion de la MDC dans les organoïdes cérébraux soutient l’existence d’une forte barrière d’espèce à la transmission des prions de la MDC aux humains", concluent les scientifiques, qui estiment qu'"il est extrêmement improbable que les humains contractent une maladie à prions en raison de la consommation par inadvertance de viande de cervidés infectés par la MDC." En d'autres termes, la transmission chez l’homme serait "soit impossible, soit extrêmement rare", commente Sylvain Larrat, vétérinaire spécialisé en faune sauvage auprès de nos confrères de Ouest-France.

Pour rappel, la maladie du dépérissement chronique est maladie dégénérative qui attaque le système nerveux central des animaux infectés et provoque "une myriade de symptômes tels que la léthargie, des pertes d'équilibre, de la bave et un regard vide", détaillait cet hiver The Conversation. À l'instar de l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB), plus connue sous le nom de "maladie de la vache folle", elle est provoquée par un "prion". "La MDC des cervidés endommage des parties du cerveau et provoque généralement un déclin progressif de l'état corporel, des changements de comportement, une salivation excessive et finalement la mort", expliquait de son côté un article du département de la santé de l'Etat de New York datant de 2011. D'où le surnom donné à la maladie qui génère chez les animaux infectés une démarche titubante et un regard "vide" très caractéristique.