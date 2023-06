"Maladie du foie gras" : qu'est-ce que la NASH qui touche de plus en plus de Français ?

Selon l'Inserm, les hommes de plus de 50 ans mais également les femmes après la ménopause seraient principalement concernés. Suivent également les patients souffrants de diabète ou d’obésité tandis que le fait de fumer ou de boire plus d’une canette de boisson sucrée par jour est un facteur de risque. Enfin, les jeunes seraient de plus en plus enclins à contracter cette maladie aussi appelée "maladie du soda".

Les spécialistes recommandent un dépistage chez les personnes à risque car diagnostiquée tôt, la maladie du foie gras qui n'a pas dégénéré en cirrhose est réversible. Pour la faire régresser, il est recommandé de revoir en premier lieu son hygiène de vie, à commencer par son alimentation, en mangeant moins et surtout moins sucrée, le sucre étant, contrairement aux idées reçues l’ennemi numéro un du foie et non le gras. Sans surprise, l'exercice physique est également conseillé car il favorise la perte de poids tout en contribuant au bon fonctionnement foie.