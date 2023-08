"Maladie du rat" : qu’est-ce que la leptospirose, cette maladie estivale des eaux douces ?

Si vous avez l’habitude de vous baigner dans les rivières, de faire de la plongée dans les lacs ou de pratiquer les sports aquatiques en eau douce comme du canoë-kayak ou du rafting, soyez prudents lors de vos sorties.

Pour éviter tout risque de contamination, il est conseillé de suivre quelques bonnes pratiques. Évitez de vous toucher les yeux, le nez et la bouche et prenez soin de vous laver les mains (et le visage) avec de l’eau potable et du savon après toute activité à risque. Il est important également de bien désinfecter et protéger avec des pansements imperméables vos plaies et égratignures. Enfin, dans la mesure du possible, portez des équipements comme des gants, des bottes ou des lunettes de protection.