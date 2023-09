Maladie hémorragique des vaches : quel est ce virus détecté pour la première fois en France ?

L'alerte concerne pour l'heure trois élevages français. Détectée en Europe au printemps dernier, la maladie hémorragique épizootique (MHE) a franchi les frontières françaises, avec de premiers cas détectés dans les Hautes-Pyrénées et les Pyrénées-Atlantiques, a indiqué ce jeudi 21 septembre le ministère de l'Agriculture. "Des mesures de gestion de cette maladie sont mises en place par les services du ministère en lien avec les organisations professionnelles", précise le communiqué.

Si seuls quelques mois séparent les premières observations européennes et françaises, cette affection virale n'est pas nouvelle et sévit depuis plus d'un demi-siècle outre-Atlantique. Que sait-on de son mode de transmission et des causes de sa propagation qui semble s'être intensifiée et accélérée ?