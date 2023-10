Maladie hémorragique épizootique : forte progression du "Covid de la vache", "près de 1200" foyers en France

La progression de l'épizootie, fulgurante, a des conséquences limitées, du fait de la faible mortalité des animaux touchés et de récents accords permettant la reprise de l'exportation des bovins vers les principaux partenaires commerciaux de la France, l'Italie et l'Espagne. Marc Fesneau a souligné que sa priorité avait été "d'entrer en discussion avec les pays principaux en termes d'exportation" avec lesquels la situation a été "débloquée" à "95%" pour les exportations françaises.

Il a indiqué que les conséquences économiques pour les éleveurs, dues "aux frais vétérinaires, aux pertes liées à la morbidité et aux déficits de production", étaient en cours d'évaluation avant d'envisager d'éventuelles aides. "Cet épisode montre que nous avons besoin de repenser le financement du sanitaire en France. La MHE est un effet du dérèglement climatique : c'était au sud et ça monte au nord", a-t-il affirmé, soulignant que "repenser le système sanitaire et son financement" relevait d'"un travail de moyen et long terme."

Dans les élevages infectés, "le nombre d'animaux atteint est inférieur à 3%. La mortalité constatée reste par ailleurs très faible (inférieure à 0,1%)" et "les soins mis en œuvre permettent dans la quasi-totalité des cas une guérison des animaux malades en quelques jours", selon le ministère. Conformément aux règles européennes, les autorités françaises ont restreint la sortie des vaches, chèvres et moutons situés dans un rayon de 150 kilomètres autour des élevages infectés. Les exportations restent quant à elles soumises aux conditions sanitaires fixées par chaque État.