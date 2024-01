L'épidémie de grippe continue sa progression en France et s'étend à presque toute la métropole

L'épidémie de grippe saisonnière s'est étendue à de nouvelles régions lors de semaine de Noël. Désormais, c'est presque l'ensemble de l'Hexagone qui est touché. Au contraire, l'épidémie de bronchiolite, elle, continue de décroître.

Si les températures hivernales tardent à arriver, les maladies saisonnières, elles, battent leur plein. La dernière semaine de décembre a été marquée par une "forte augmentation des indicateurs (de l'épidémie de grippe) dans l'Hexagone, particulièrement à l'hôpital avec 10 régions en épidémie", indique Santé publique France, dans son dernier bilan hebdomadaire, publié mercredi 3 janvier. La Bretagne, la Normandie et les Pays de la Loire sont les seules régions métropolitaines à ne pas avoir passé ce stade. Elles devraient toutefois vite suivre, étant toutes trois classées en phase pré-épidémique. Du côté de l'outre-mer, la Guadeloupe est passée en phase épidémique, au même titre que la Guyane et Mayotte.

Carte des épidémies hivernales lors de la semaine de Noël. - Santé publique France

Dans le détail, "le taux de consultations tous âges confondus pour syndrome grippal" a légèrement reculé d'une semaine sur l'autre, passant de 226 à 201 pour 100.000 habitants. Mais, dans le même temps, "la part d'activité SOS Médecins pour syndrome grippal est en augmentation dans toutes les classes d'âge (8,7% contre 8,3% la semaine précédente, soit +0,4

point)". Cette augmentation est particulièrement marquée chez les plus de 65 ans (5,5% contre 4,2%, soit +1,3 point) les plus nombreux à être concernés par la maladie. De même, le nombre de passages aux urgences pour ce type de symptôme a explosé (5889 contre 3856), notamment chez les 0-14 ans et les 65 ans et plus.

Recul des épidémies de bronchiolite et de Covid-19

En revanche, la bronchiolite, qui touche essentiellement les bébés, perd toujours du terrain. "Les passages aux urgences et les hospitalisations après passage aux urgences pour bronchiolite chez les enfants de moins de 2 ans étaient en diminution pour la quatrième semaine consécutive, tout en restant à un niveau élevé", indiquent les autorités sanitaires. D'ailleurs, pour la première fois depuis longtemps, une première région n'est plus considérée comme un terrain d'épidémie : la Bretagne, qui passe en phase "post-épidémique".

Pour ce qui est du Covid-19, dernière grande épidémie hivernale à être suivie hebdomadairement, la décrue se poursuit, même si le nombre de nouvelles contaminations demeure important. Santé publique France réitère malgré tout son appel à respecter "le port du masque en cas de symptômes, dans les lieux fréquentés et en présence de personnes vulnérables, le lavage des mains et l’aération régulière des lieux clos".