Maladie de Parkinson : une femme capable de la détecter à l'odeur

Et si la maladie de Parkinson était diagnostiquée grâce à... l'odeur des malades ? Une initiative surprenante, inspirée par l'histoire de Joy Milne. Il y a quelques années, cette Écossaise de 72 ans sent que son mari ne dégage plus la même odeur qu'avant. "Il avait une odeur plutôt désagréable, notamment autour de ses épaules et de sa nuque", raconte-t-elle à la BBC. "Sa peau avait changé."

Ce n'est que plusieurs années après, à l'âge de 45 ans, que son mari se voit diagnostiquer la maladie de Parkinson. Joy Milne lie alors son odeur à la maladie, et le couple rencontre d'autres patients atteints de Parkinson, qui rejettent une odeur similaire, explique le média anglais. Son mari décède en 2015, mais son étonnante découverte permet aujourd'hui aux scientifiques d'avancer sur le mode de détection de la maladie, qui est mieux traitée lorsqu'elle est prise en charge le plus tôt possible.