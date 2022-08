Les risques de brouillard cérébral, démence et épilepsie plus fréquents chez les personnes touchées par le Covid-19

Dans le premier groupe, il y avait plus de nouveaux cas de brouillard cérébral chez les adultes de 18 à 64 ans ; plus de cas de démence, accident vasculaire cérébral et brouillard cérébral chez les adultes âgés de plus de 65 ans ; et plus de cas d’épilepsie et de troubles psychotiques chez les enfants (260 cas pour 10.000 après Covid, contre 130 après d’autres maladies respiratoires concernant l’épilepsie). Bonne nouvelle toutefois, selon l’université d’Oxford : le risque d’anxiété et de dépression chez les adultes est accru moins de deux mois après une infection au Covid, avant de revenir à des niveaux normaux.