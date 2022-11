Rougeole : la vaccination mondiale au ralenti depuis la pandémie du Covid-19

Le Nigeria, l'Inde, la République démocratique du Congo, l'Ethiopie et l'Indonésie sont les pays où vivent le plus grand nombre d'enfants non immunisés contre la rougeole. Le rapport de Organisation mondiale de la santé (OMS) et des Centres américains de prévention et de lutte contre les maladies (CDC) a estimé à neuf millions le nombre de cas dans le monde en 2021, dont 128.000 décès. Au total, 22 pays ont connu des épidémies importantes l'année dernière, notamment en Afrique et au Moyen-Orient. En avril dernier, l'OMS avait prévenu que les cas signalés de rougeole avaient explosé de près de 80% au cours des deux premiers mois de 2022, par rapport à la même période l'année précédente.