Variole du singe : comment prendre rendez-vous pour se faire vacciner ?

Le nombre de doses restant limité, il faudra peut-être faire preuve de patience. "Compte tenu de la forte demande, des délais pour la prise de rendez-vous et l'injection peuvent être observés pendant les premiers jours de la campagne", prévient le ministère. Auprès de TF1info, la Direction générale de la Santé indiquait fin juillet que "le déstockage de doses se poursuivra dans les prochaines semaines autant que nécessaire et de manière ajustée afin d'optimiser la campagne de vaccination et ne pas perdre de doses".